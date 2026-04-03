Магнитная буря начинается на Земле

Магнитная буря фиксируется на Земле 3 апреля, событие связано с пришедшим потоком быстрого солнечного ветра, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Поток породила корональная дыра необычной формы. В пятницу ожидается средней уровень магнитного возмущения, но ожидается, что в ночь с пятницы на субботу магнитная буря усилится — из-за прихода к планете слабого выброса массы.

Согласно прогнозу астрономов, магнитная буря завершится вечером в субботу. До этого возможно усиление полярных сияний, в том числе над европейской частью России.

Последнее на текущий момент сильное геомагнитное событие фиксировалось 21 и 22 марта — тогда буря сопровождалась очень интенсивными полярными сияниями.

