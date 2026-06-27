Почему лазерный луч остается тонким и не рассеивается

Лазер, в отличие от других источников света, обладает уникальным свойством — собирать фотоны в пучок, фокусируя энергию в тонком луче. Это качество сделало лазерный луч столь популярным в фантастике.

Появление лазерного луча лазера было предсказано во множестве книг, от «Войны миров» Герберта Уэллса до «Гиперболоида инженера Гарина» Алексея Толстого. Там лазер представлен в виде чудовищной силы оружия, способного резать на куски людей, машины, дома, заводы и целые города.

Первый работающий лазер создан американским физиком Теодором Майманом 16 мая 1960 года на основе рубина, который впитывал энергию, а потом испускал свет. В том же 1960-го году в Лаборатории Белла разработали газовый лазер на смеси гелия и неона.

Ценность лазера в том, что он способен формировать узкий пучок невероятно интенсивного света, который не рассеивается с расстоянием. Лазерный луч переносит колоссальную энергию, концентрируя ее на малой площади. Благодаря этому он способен резать самые твердые материалы и даже алмазы.

Эту особенность наука объясняет тремя свойствами:

коллимация (направленность). В отличие от обычной лампочки, которая светит во все стороны, лазер излучает свет узким пучком;

(направленность). В отличие от обычной лампочки, которая светит во все стороны, лазер излучает свет узким пучком; монохроматичность (одноцветность). Лазер способен излучать свет, состоящий из волн строго одной длины (одного цвета), благодаря чему он фокусируется в маленькой точке;

(одноцветность). Лазер способен излучать свет, состоящий из волн строго одной длины (одного цвета), благодаря чему он фокусируется в маленькой точке; когерентность (согласованность). Световые волны в лазерном луче движутся строго в унисон, в силу этого они усиливают друг друга, сохраняя энергию.

Современная цивилизация немыслима без лазеров. Они проникли во все сферы жизни: от боевых технологий в космосе до бескровных операций в медицине.