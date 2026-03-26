Подписан указ об ограничении вывоза наличных в страны ЕАЭС

Президент Владимир Путин подписал указ, ограничивающий сумму, которую можно вывезти из страны в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ опубликован на официальном портале опубликования правовых актов.

Россиянам с 1 апреля нельзя будет вывозить в страны ЕАЭС рублевые наличные на сумму, превышающую эквивалент в 100 тысяч долларов. Исключения — провоз через воздушные пункты пропуска, определяемые правительством.

Для этого гражданам потребуется наличие заверенных банковских выписок, подтверждающих снятие денег со счетов или «иных документов, перечень которых устанавливается правительством».

Также с 1 мая также запрещено вывозить из страны аффинированное золото в слитках массой более 100 граммов. Юридические лица и предприниматели могут сделать это без ограничений по весу при соблюдении нормативных процедур.

В ЕАЭС, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. До указа президента в России не было ограничений на вывоз наличных рублей за рубеж. При этом с марта 2022 года в стране действует запрет на вывоз наличной валюты в размере более 10 тысяч долларов.

