Эксперты спрогнозировали рост спроса на жилье

ТАСС
Спрос на жилье в России начнет расти в третьем-четвертом кварталах 2026 года на фоне смягчения Банком России денежно-кредитной политики, считают эксперты. 

Банк России ранее второй раз подряд с начала года понизил ключевую ставку на 0,5 п. п., до 15% годовых. ЦБ уже в седьмой раз снижает ставку на такую величину.

«Разворот спроса мы ожидаем во второй половине года. При реализации сценария снижения ключевой ставки до 13% базовые программы опустятся к отметке 14,9%. Преодоление этого психологического барьера активизирует спрос как на стандартные продукты, так и на короткие субсидированные программы и комбо-решения», — сказала ТАСС глава управления коммерческих сервисов компании «Мангазея» Юлия Архангельская.

По ее словам, клиенты находятся в режиме ожидания более комфортных условий финансирования. Она добавила, что на рынке намечается структурный сдвиг - точкой роста становятся сделки trade-in.

«Сейчас значительная часть спроса находится в отложенной фазе: потенциальные клиенты заняли выжидательную позицию и ориентируются на более комфортный уровень ипотеки — около 12%. Как только рынок приблизится к этим значениям, мы увидим быстрый рост числа сделок», — считает руководитель блока продаж и маркетинга группы компаний «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.

