Эксперты сообщили о росте спроса на трейд-ин при покупке жилья

Почти половина покупателей готовы обменять существующую квартиру на новую с доплатой по программе трейд-ин, свидетельствуют результаты исследования, проведенного девелоперской компанией «Мангазея».

Почти пятая часть (19,4%) респондентов называют трейд-ин основным способом улучшения жилищных условий. Еще 47,2% готовы воспользоваться таким механизмом при наличии выгодных предложений. Самостоятельно продавать квартиру планируют лишь 5,6% опрошенных, а 27,8% пока не рассматривали подобный формат сделки, приводят «Известия» результаты опроса.

Существующая квартира по программе трейд-ин должна соответствовать определенным условиям. «Независимо от типа жилья требования к передаваемым квартирам остаются универсальными: объект должен быть ликвидным, пригодным к быстрой продаже и приниматься банками в обеспечение», — отметила Архангельская.

Среди ключевых преимуществ программы покупатели называют возможность продолжать жить в старой квартире до завершения строительства нового дома — этот фактор важен для 30,6% респондентов. Для 27,8% приоритетом является снижение рисков сделки, для 25% — фиксация цены на новую квартиру, а 13,9% ориентируются на гарантированные сроки продажи жилья.

Около трети клиентов рассчитывают покрыть за счет трейд-ин 50–70% стоимости новой квартиры, еще примерно столько же — более 70%. У оставшихся 30% покупателей ожидания более умеренные: они рассчитывают закрыть за счет продажи прежнего жилья до половины стоимости новой квартиры.