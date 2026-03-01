НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Названа стоимость самой дорогой московской квартиры

Источник:
«Известиям»
246 2
Москва
Фото: Ketrin.sv / CC BY-SA 3.0

Стоимость самой дорогой квартиры в Москве на первичном рынке недвижимости составила более девяти миллиардов рублей (более 116 миллионов долларов), сообщили аналитики Kalinka Ecosystem.

Самая дорогая недвижимость находится в районе Хамовников, площадь составляет 917 квадратных метров, рассказали аналитики «Известиям».

По данным экспертов, второе место в рейтинге принадлежит клубному дому на Остоженке. Площадь лота составляет 781 квадратный метр, а стоимость — свыше восьми миллиардов рублей.

Третий в рейтинге жилой комплекс расположен в районе Якиманка. Стоимость квартиры превышает пять миллиардов рублей за 686 квадратных метров.

В феврале 2026 года приобрести самую дешевую квартиру в Москве с видом на Кремль удастся за 24 миллиона рублей.

Еще по теме
Путин поручил расширить семейную ипотеку на старое жилье
Молодым россиянам предрекли жизнь с родителями
Утвержден новый ГОСТ по отделке в новостройках
Wildberries запустил бронирование квартир в новостройках
смотреть все
Экономика #Квадраты
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Что делать, если украли телефон с привязанной банковской картой
WhatsApp посоветовал россиянам задействовать обход блокировок
МТС оформит россиянам зарубежные карты Visa
Иранская ракета упала на отель в Дубае с российскими туристами
Обсуждение (2)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Самое обсуждаемое
46
США начали масштабную операцию против Ирана
45
Глава офиса Зеленского предложил раздел России
28
Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить 35 тыс. материалов
20
Треть россиян стыдятся соотечественников за рубежом
20
Убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи