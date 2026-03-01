Названа стоимость самой дорогой московской квартиры

Стоимость самой дорогой квартиры в Москве на первичном рынке недвижимости составила более девяти миллиардов рублей (более 116 миллионов долларов), сообщили аналитики Kalinka Ecosystem.

Самая дорогая недвижимость находится в районе Хамовников, площадь составляет 917 квадратных метров, рассказали аналитики «Известиям».

По данным экспертов, второе место в рейтинге принадлежит клубному дому на Остоженке. Площадь лота составляет 781 квадратный метр, а стоимость — свыше восьми миллиардов рублей.

Третий в рейтинге жилой комплекс расположен в районе Якиманка. Стоимость квартиры превышает пять миллиардов рублей за 686 квадратных метров.

В феврале 2026 года приобрести самую дешевую квартиру в Москве с видом на Кремль удастся за 24 миллиона рублей.