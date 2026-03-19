Банки снизили лимиты по новым кредиткам

Средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в феврале 2026 года составил 98,1 тысячи рублей, сообщило Национальное бюро кредитных историй. Месяцем ранее средний лимит составлял 100,5 тысячи рублей, а в феврале 2025 года — 112,6 тысячи рублей.

Банки начали резко урезать лимиты по новым кредитным картам в сентябре 2025 года, когда за месяц среднее значение снизилось почти на 20 тысяч рублей — с 109,3 тысячи до 91 тысячи рублей.

Снижение лимитов по кредиткам специалисты бюро объяснили жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка по охлаждению кредитного рынка, которая реализовывалась в течение 2025 года.

На этом фоне банки были вынуждены делать основной акцент на управлении качеством портфеля, что приводит к усилению скоринговых фильтров и ограничению выдачи новых кредиток и средних лимитов по ним.

