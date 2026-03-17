Шон Пенн пропустил вручение «Оскара» ради поездки на Украину

Звезда Голливуда Шон Пенн, получивший третий «Оскар», пропустил церемонию вручения 15 марта, так как встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

О визите Пенна на Украину сообщило агентство AFP, чей репортер видел, как актер выходил из черного автомобиля в центре Киева 16 марта, в солнцезащитных очках и с пачкой сигарет в руках.

«Мы можем сказать, что он на Украине, но это его личный визит. Он сам считает, что ему нужно быть на Украине», — сказал AFP высокопоставленный украинский чиновник.

В свою очередь Зеленский опубликовал фото с Пенном и назвал актера «настоящим другом Украины».

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения премии «Оскар». Пенн получил статуэтку в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Битва за битвой».