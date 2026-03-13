Макрон призвал восстановить трубопровод «Дружба»

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Зеленским заявил о необходимости скорейшего восстановления работы трубопровода «Дружба», следует из трансляции мероприятия на YouTube-канале Елисейского дворца.

«Важно обеспечить полную прозрачность и выполнить работы как можно быстрее», — сказал Макрон, комментируя ситуацию с остановкой нефтепровода по решению украинских властей.

Прокачка по нефтепроводу российской нефти прекратилась в конце января, после чего Венгрия перестала получать топливо. Киев объяснил остановку повреждением трубопровода и продолжающимися ремонтными работами.

Будапешт утверждает, что Украина прекратила поставки по политическим причинам, в ответ венгерские власти заблокировали выдачу Киеву европейского кредита на 90 млрд евро и одобрение 20-го пакета антироссийских санкций ЕС.

«Дружба» — система магистральных нефтепроводов для транспортировки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы. Южный маршрут нефтепровода идет через Украину и в районе Ужгорода раздваивается в сторону Венгрии и Словакии.

Еще по теме
Кремль оценил эффект от смягчения санкций против российской нефти
Стоимость газа взлетела на 30%
Цена нефти приблизилась к $120 за баррель
Глава Минфина США допустил ослабление санкций против России
смотреть все
Читайте также
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Какие страны переживут ядерную войну
Самое популярное
Гигантская «дыра» образовалась в бюджете России
Новый сервис такси заработал в России
МТС начал списывать деньги с пользователей VPN
Врач объяснила эффект офисных ягодиц
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
27
Подсчитаны расходы США на войну в Иране
25
Госдума допустила тотальную блокировку VPN
23
Иран ударил по НПЗ и топливным резервуарам в Израиле
19
Песков призвал подумать, как доводить смыслы без Telegram
19
«Железный купол» Израиля перехватил только половину ракет