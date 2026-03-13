Макрон призвал восстановить трубопровод «Дружба»

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Зеленским заявил о необходимости скорейшего восстановления работы трубопровода «Дружба», следует из трансляции мероприятия на YouTube-канале Елисейского дворца.

«Важно обеспечить полную прозрачность и выполнить работы как можно быстрее», — сказал Макрон, комментируя ситуацию с остановкой нефтепровода по решению украинских властей.

Прокачка по нефтепроводу российской нефти прекратилась в конце января, после чего Венгрия перестала получать топливо. Киев объяснил остановку повреждением трубопровода и продолжающимися ремонтными работами.

Будапешт утверждает, что Украина прекратила поставки по политическим причинам, в ответ венгерские власти заблокировали выдачу Киеву европейского кредита на 90 млрд евро и одобрение 20-го пакета антироссийских санкций ЕС.

«Дружба» — система магистральных нефтепроводов для транспортировки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы. Южный маршрут нефтепровода идет через Украину и в районе Ужгорода раздваивается в сторону Венгрии и Словакии.