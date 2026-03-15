НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Америке напомнили о военном преступлении страшнее Хиросимы

Источник:
«Еспресо»
1013 5
Полностью уничтоженные жилые кварталы Токио
Фото: 米軍撮影

Ночной бомбардировочный удар по Токио, нанесенный дальней авиацией США 10 марта 1945 года, унес жизни 100 тысяч человек и повлек чудовищные разрушения, по сравнению с которыми ядерные взрывы в Хиросиме и Нагасаки не выглядят столь ужасно.

«Этот налет стал самым смертельным одиночным авиационным ударом в истории человечества: за одну ночь погибли более 100 тысяч человек, преимущественно гражданских, более миллиона остались без домов. Эта цифра превысила количество жертв атомной бомбардировки Хиросимы (около 70–80 тысяч погибших)», — напомнил телеканал «Еспресо».

США весной 1945 года перешли к стратегии тотального разрушения промышленности и слома воли японцев к сопротивлению. Высотные удары оказались малоэффективны из-за погодных условий. Поэтому было принято решение совершить ночной низковысотный налет с использованием зажигательных бомб.

С баз на Марианских островах взлетели 334 бомбардировщика B-29 Superfortress. Они сбросили на Токио около 1,6 тысячи тонн зажигательных бомб (преимущественно кассетные M69 с напалмом и белым фосфором).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак Черчилль пытался украсть Победу у СССР

Зажигательные бомбы, сухая погода и сильный ветер породили настоящий огненный шторм: пламя распространялось с невероятной скоростью, температура достигала тысяч градусов, люди погибали от ожогов, удушья или в канализации, куда пытались спрятаться. От многих жителей Токио не осталось следа: они сгорели дотла.

За одну ночь пожар уничтожил 41 квадратный километр города и 267 тысяч зданий. В основном это были деревянные дома с бумажными стенами в густонаселенных районах.

Еще по теме
Иран оказался крайне неудобным противником для США
FT сообщила о сплочении оппозиции и власти «вокруг флага» в Иране
Зеленский назвал себя «нелюбимым сыном Трампа»
Трамп сравнил Путина и Зеленского
смотреть все
Политика #Мир #История
Читайте также
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Какие страны переживут ядерную войну
Самое популярное
Гигантская «дыра» образовалась в бюджете России
Гигантский стальной цилиндр внезапно появился из-под земли в Японии
Бесплатные смартфоны раздадут россиянам
ВСУ получили человекоподобных роботов-солдат
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
27
Подсчитаны расходы США на войну в Иране
25
Госдума допустила тотальную блокировку VPN
23
Иран ударил по НПЗ и топливным резервуарам в Израиле
19
Песков призвал подумать, как доводить смыслы без Telegram
19
«Железный купол» Израиля перехватил только половину ракет