Америке напомнили о военном преступлении страшнее Хиросимы

Ночной бомбардировочный удар по Токио, нанесенный дальней авиацией США 10 марта 1945 года, унес жизни 100 тысяч человек и повлек чудовищные разрушения, по сравнению с которыми ядерные взрывы в Хиросиме и Нагасаки не выглядят столь ужасно.

«Этот налет стал самым смертельным одиночным авиационным ударом в истории человечества: за одну ночь погибли более 100 тысяч человек, преимущественно гражданских, более миллиона остались без домов. Эта цифра превысила количество жертв атомной бомбардировки Хиросимы (около 70–80 тысяч погибших)», — напомнил телеканал «Еспресо».

США весной 1945 года перешли к стратегии тотального разрушения промышленности и слома воли японцев к сопротивлению. Высотные удары оказались малоэффективны из-за погодных условий. Поэтому было принято решение совершить ночной низковысотный налет с использованием зажигательных бомб.

С баз на Марианских островах взлетели 334 бомбардировщика B-29 Superfortress. Они сбросили на Токио около 1,6 тысячи тонн зажигательных бомб (преимущественно кассетные M69 с напалмом и белым фосфором).

Зажигательные бомбы, сухая погода и сильный ветер породили настоящий огненный шторм: пламя распространялось с невероятной скоростью, температура достигала тысяч градусов, люди погибали от ожогов, удушья или в канализации, куда пытались спрятаться. От многих жителей Токио не осталось следа: они сгорели дотла.

За одну ночь пожар уничтожил 41 квадратный километр города и 267 тысяч зданий. В основном это были деревянные дома с бумажными стенами в густонаселенных районах.