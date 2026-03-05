США продлят операцию против Ирана как минимум до сентября

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) обратилось к Пентагону с просьбой направить в свою штаб-квартиру офицеров военной разведки для продолжения операции против Ирана как минимум на 100 дней, пишет Politico со ссылкой на источники.

Пентагон спешно увеличивает численность сил, занимающихся разведкой, а Госдепартамент выделяет дополнительные ресурсы для эвакуации американцев на Ближнем Востоке. Это говорит о том, что администрация Дональда Трампа не была в полной мере готова к масштабной войне, с которой она столкнулась, рассказали источники.

«Мы стали свидетелями совершенно спонтанной операции, в ходе которой, по всей видимости, никто на самом деле не понимал и не верил, что военные действия неизбежны», — сказал бывший высокопоставленный американский дипломат, занимавшийся Ближним Востоком, Джеральд Файерштейн.

Пентагон также направляет в регион в регион средства ПВО для противодействия беспилотникам. Американские войска до сих пор не сталкивались с такой масштабной угрозой со стороны дронов, отметили источники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ США против Ирана: чем закончится война

По словам Файерштейна, «похоже, они проснулись в субботу утром и решили начать войну».

Трамп ранее заявил, что США планировали провести операцию против Ирана за «четыре-пять недель». «Но мы можем и дольше. Сколько понадобится. Кто-то сегодня сказал: «О, президент хочет сделать все побыстрее, а потом ему станет скучно». Мне не становится скучно. В этом нет ничего скучного», — заявил глава Белого дома.