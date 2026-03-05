НАВЕРХ
Суд отказал «ангарскому маньяку» в отмене одного из приговоров

Sibnet.ru
«Ангарский маньяк» Михаил Попков в зале суда
Иркутский областной суд оставил в силе последний приговор «ангарскому маньяку» Михаилу Попкову, по которому он получил еще 10 лет за двойное убийство в 2008 году, несмотря на апелляцию защиты, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Попков, отбывающий пожизненный срок, в августе 2025 года сознался в еще одном убийстве. Согласно его показаниям, в августе 2008 года он остановился на дороге, чтобы поменять колесо и встретил двух 27-летних женщин. Из-за «внезапно возникшей личной неприязни» маньяк веревкой задушил сначала одну девушку, а потом ее подругу.

Ангарский городской суд 1 декабря 2025 года признал Попкова виновным в этом преступлении и назначил 10 лет лишения свободы. Новый приговор никак не отразится на судьбе убийцы.

Защита 15 января подала апелляцию. Адвокат Попкова указала, что у осужденного возникло право на прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности. В жалобе отмечалось, что он находится в преклонном возрасте, имеет неблагополучное состояние здоровья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМаньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов

Среди доводов защиты было, что «ангарский маньяк» на момент совершения преступления был не судим, женат, на иждивении имел несовершеннолетнего ребенка, проживал с семьей по месту регистрации, где участковым характеризовался положительно, к административной ответственности не привлекался, правонарушений не допускал.

Суд, рассмотрев доводы апелляции, не нашел оснований для освобождения от ответственности. В решении указано, что вывод сделан, «исходя из повышенной общественной опасности данного деяния, обстоятельств его совершения».

На счету Попкова 91 доказанное убийство и три покушения, совершенныев 1990-2010 годах, он дважды приговорен к пожизненным срокам — в 2015 и 2018 года. С 2023 года начал сознаваться в новых убийствах.

