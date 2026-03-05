Школьные звонки заменят по всей России перед Международным женским днем и юбилеем Большого театра, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

Вместо стандартных звонков в учебных заведениях до конца марта будут звучать фрагменты произведений Чайковского, Глинки и Бородина.

В частности, будут использоваться фрагменты из опер «Руслан и Людмила», «Евгений Онегин», «Князь Игорь», балета «Лебединое озеро» в исполнении оркестра Большого театра и Государственного академического симфонического оркестра СССР.

Также в марте для учеников будут звучать мелодии, исполненные победителями Всероссийского конкурса инструментального и изобразительного искусства «Мелодии вместо звонков» 2025 года.