ГОСТ на чипсы введут в России

ГОСТ на картофельные чипсы, определяющий их основные характеристики, впервые будет введен в России, он начнет действовать с 1 апреля 2026 года

Картофельные чипсы — это широко распространенный популярный продукт, но ранее документ, который бы устанавливал единые требования к этому продукту, отсутствовал, сообщили ТАСС в пресс-службе Росстандарта.

ГОСТ определяет такие характеристики чипсов, как внешний вид, цвет, вкус и запах, а также содержание жира и пищевой соли. Чипсы должны быть хрустящими, рассыпчатыми, иметь характерные для конкретного вида чипсов вкус и запах с ощутимым ароматом используемых вкусо-ароматических добавок или ароматизаторов.

Допускается наличие вздутий на чипсах в виде сферических образований, которые возникают при взрыве волокон картофеля от нагревания содержащейся внутри жидкости, наличие чипсов коричневого цвета из-за карамелизации сахаров в картофеле.

Кроме того, в чипсах из натурального картофеля должно быть не более 45% жира, а в чипсах, полученных из продуктов переработки картофеля и (или) картофельных полуфабрикатов, — не более 35%.