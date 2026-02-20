НАВЕРХ
ГОСТ на бананы появился в России

Источник:
РИА Новости
Бананы
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

ГОСТ на бананы впервые появился в России, с марта он вступит он в силу, следует из документов Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Стандарт распространяется на свежие бананы, которые в дальнейшем будут продаваться магазинах. Теперь при ввозе в Россию эти фрукты будут проходить контроль на соответствие требованиям по внешнему виду, вкусу и запаху, а также степени зрелости, приводит РИА Новости документы ведомства.

Так, запрещается ввоз желтых бананов. Плоды должны быть только зеленого или светло-зеленого цвета, чтобы они дозрели до потребительской спелости уже на российских складах и в других специально отведенных для этого местах.

В кисти бананов допускается не более одного вырезанного плода, но с остатком плодоножки зеленого цвета. Фрукты должны иметь легкий огуречный аромат, а при разрезании выделять млечный сок.

Длина бананов должна будет составлять не менее 14 сантиметров, а в одной кисти их должно быть не менее трех.

ГОСТ носит рекомендательный характер, как и большинство действующих в России ГОСТов. Они служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.

