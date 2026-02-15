НАВЕРХ
Какие фрукты нельзя хранить в холодильнике

Sibnet.ru
Фрукты в холодильнике
Фото: © Sibnet.ru
Холод обычно продлевает срок хранения продуктов. Но некоторые фрукты хранить в холодильнике нельзя — там они быстро теряют свои качества и портятся. Разбираемся, что именно следует срочно убрать из холодильника.

Как холод портит фрукты

Для фруктов очень важно сохранить вкус, текстуру и аромат. Холодильник нарушает эти параметры двумя основными способами: вызывает так называемое холодовое повреждение у тропических культур и блокирует процесс дозревания.

Низкие температуры замедляют дозревание целой группы фруктов. Дело в том, что плоды после сбора продолжают вырабатывать газ этилен, который способствует полной спелости. В холодильнике этот естественный процесс прерывается, фрукт остается безвкусным.

Холодовое повреждение возникает из-за того, что тропические фрукты не переносят низкие температуры. В стандартных условиях холодильника, где в среднем около пяти градусов тепла, их клеточные мембраны теряют эластичность, из-за повреждения клеток фрукт быстро портится.

Каким фруктам холодильник противопоказан

Бананы. В холодильнике бананы быстро чернеют, после чего теряют привлекательность. Идеальная температура сохранности бананов — от 13 до 17 градусов Цельсия. Зимой специалисты рекомендуют хранить бананы на подоконниках.

Груши. Магазинные груши почти всегда продаются зелеными — не достигшими полной спелости. Если положить их в холодильник, они не смогут дозреть и останутся твердыми и пресными. Груши оптимально хранить при комнатной температуре.

Авокадо. Ситуация с ними похожа на груши — урожай снимают еще до созревания плодов, поэтому они должны доспеть. В холодильнике этот процесс замрет, авокадо в итоге будут невкусными. Поэтому лучше всего оставить их на столе.

Ананас и манго. Тропические фрукты, нетерпимые к температурам ниже 7 градусов. В холодильнике у них быстро начинаются необратимые процессы распада — мякоть темнеет, становится рыхлой, вкус ухудшается.

Апельсины и грейпфруты. У всех цитрусовых, кроме лимонов, при хранении в холодильнике очень быстро высыхает кожура. В дальнейшем кожура темнеет, а мякоть теряет сочность и приобретает дополнительную горечь. Эти фрукты правильней хранить при комнатной температуре.

Персики, нектарины и абрикосы. Хранение в холодильнике останавливает процесс дозревания и разрушает структуру клеток. В результате фрукты становятся пресными и ватными на вкус. Аромат почти полностью исчезает. 

