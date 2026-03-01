НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Изменился порядок подсчета алиментов

Источник:
Sibnet.ru
245 0
Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Новые правила подсчета алиментов при выплате единого пособия заработал в России с 1 марта. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовых актов.

Теперь расчет алиментов будет производиться на основе размера среднемесячной зарплаты по экономике региона, где проживает заявитель. При подсчете будут использовать данные Росстата за прошедший год.

Так, алименты на одного ребенка будут составлять 1/4 от средней зарплаты в регионе, на двоих — 1/3, на троих — 1/2. Раньше это соотношение применялось к показателю МРОТ, который в 2026 году в среднем составил 27 093 рубля. При этом размер алиментов может быть установлен судом.

Ранее на портале «Госуслуг» заработал реестр злостных неплательщиков алиментов. С его помощью пользователи могут узнать, есть ли у гражданина долги по алиментам, в каком регионе и на какую сумму.

Еще по теме
Что делать, если украли телефон с привязанной банковской картой
Названы условия новой семейной выплаты
Рынок микрозаймов впервые за три года сократился
Госдолг США приблизился к опасному для всего мира уровню
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Что делать, если украли телефон с привязанной банковской картой
МТС оформит россиянам зарубежные карты Visa
WhatsApp посоветовал россиянам задействовать обход блокировок
Эксперт сравнил пенсии генерала армии и МВД
Обсуждение (0)
Картина дня
Убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи
Иран перекрыл ключевой для мировой торговли Ормузский пролив
Сервисам запретили списывать деньги с отвязанных пользователем карт
Иранская ракета упала на отель в Дубае с российскими туристами
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Самое обсуждаемое
43
Глава офиса Зеленского предложил раздел России
38
США начали масштабную операцию против Ирана
28
Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить 35 тыс. материалов
20
Треть россиян стыдятся соотечественников за рубежом
17
Франция и Британия собрались вооружить Украину ядерным оружием