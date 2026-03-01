Изменился порядок подсчета алиментов

Новые правила подсчета алиментов при выплате единого пособия заработал в России с 1 марта. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовых актов.

Теперь расчет алиментов будет производиться на основе размера среднемесячной зарплаты по экономике региона, где проживает заявитель. При подсчете будут использовать данные Росстата за прошедший год.

Так, алименты на одного ребенка будут составлять 1/4 от средней зарплаты в регионе, на двоих — 1/3, на троих — 1/2. Раньше это соотношение применялось к показателю МРОТ, который в 2026 году в среднем составил 27 093 рубля. При этом размер алиментов может быть установлен судом.

Ранее на портале «Госуслуг» заработал реестр злостных неплательщиков алиментов. С его помощью пользователи могут узнать, есть ли у гражданина долги по алиментам, в каком регионе и на какую сумму.