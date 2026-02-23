Зеленский предложил НАТО уничтожить «Орешник»

Российский ракетный комплекс «Орешник» должен стать легитимной целью для НАТО, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«На мой взгляд, НАТО должно смотреть на "Орешник" как на легитимную цель. Украина будет оценивать эту угрозу», — написал украинский лидер.

По словам Зеленского, российский «Орешник» оценивается как угроза безопасности страны. Это будет касаться и размещения данного ракетного комплекса на белорусской территории, подчеркнул он.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что «Орешник» находится в стране и заступает на боевое дежурство. Вскоре после этого он уточнил, что в Белоруссии разместят не более десятка таких комплексов.