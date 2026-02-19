Путин допустил исключение из правила «вор должен сидеть в тюрьме»

Арест фигурантов уголовных дел по небольшим правонарушениям не всегда оправдан, заявил президент Владимир Путин.

Глава государства на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов отметил, что не следует «за какие-то небольшие правонарушения сразу запирать человека», сообщается на сайте Кремля.

Он процитировал фразу из фильма «Место встречи изменить нельзя»: «Вор должен сидеть в тюрьме». При этом он добавил: «Но есть нюансы» и отметил, что «самое главное — чтобы наказание было неизбежным».

«На особом контроле прошу держать вопрос об обоснованности применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления в ходе предпринимательской и иной экономической деятельности», — сказал он.

Путин напомнил, что число случаев избрания меры пресечения в виде заключения под стражу уменьшилось на 6,2%. По мнению президента, это говорит о смягчении практики избрания мер пресечения, связанных с ограничениями права на свободу.