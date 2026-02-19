НАВЕРХ
Зеленский заявил, что США могут его «сменить»

«Газета.ру»
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: President Of Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты, настаивая на проведении выборов, возможно, решили его убрать с поста главы государства.

«Я думаю, что наши партнеры должны ответить на один вопрос: чего они хотят. Действительно ли они хотят выборов или просто хотят сменить меня?» — приводит «Газета.ру» слова Зеленского, сказанные им в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Он также подчеркнул, что выборы на Украине и референдум для утверждения мирной сделки смогут состояться только при условии устойчивого прекращения огня в течение двух месяцев.

В связи с этим президент Украины призвал США «выполнить свою домашнюю работу» и склонить Россию к такому перемирию.

Зеленский заявил, что даже в случае, если его устранят, Украина сохранит устойчивость, поскольку это система институтов, а не один человек.

Политика #Мир
