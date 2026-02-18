НАВЕРХ
Трамп проведет первое заседание Совета мира

Sibnet.ru
Первое заседание Совета мира под председательством президента США Дональда Трампа пройдет 19 февраля в Вашингтоне, главной целью мероприятия станет реализация второго этапа плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Встреча состоится на уровне лидеров стран, приглашенных администрацией Белого дома участвовать в объединении. От СНГ мероприятие посетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Устав новой организации был подписан 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе представителями 19 стран. Предполагается, что Совет мира будет заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов по всему миру.

Документ подписали США, Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Пакистан, Косово, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия.

Россия не будет присутствовать на первом заседании Совета мира, хотя ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия готова направить в фонд организации 1 миллиард долларов из замороженных активов. 

