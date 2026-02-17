Палитру «Газелей» дополнили оптимистичным цветом

Семейство автомобилей «Газель NN», «Газель Next» и «Соболь NN» получили новый серебристо-синий оттенок Silver Blue, сообщила компании «Современные транспортные технологии» (дистрибьютор ГАЗа).

Фото: © СТТ

Такое решение «подчеркивает геометрию кузова и придает автомобилю более выразительный облик». Новый цвет воспринимается сознанием как оптимистичный и вызывает ассоциации с ясным безоблачным небом.

Цвет предлагается в исполнении металлизированной эмали. Сейчас Silver Blue доступен для цельнометаллических фургонов «Газель NN», «Соболь NN» и «Газель Next» в однорядном и двухрядном исполнении.

Со временем новый цвет получат все модификации «Газель Next», «Соболь NN» и «Газель NN».