Польша потребует репарации от России за «советское господство»

Источник:
Financial Times
Флаг Польши
Фото: © Pxhere.com

Польша готовит иск к России за ущерб, якобы нанесенный ей в период Польской Народной Республики, когда страна входила в состав социалистического блока, пишет Financial Times со ссылкой на польские власти.

Польский премьер Дональд Туск поручил создать группу историков, которые оценят события Второй мировой войны и последующих десятилетий холодной войны и негативных последствий, к которым якобы привело влияние СССР.

Директор польского Института оценки военных потерь Бартош Гондек заявил, что сейчас сумму компенсаций, которую потребуют от Москвы, обсуждать «преждевременно». В Варшаве называют проект долгосрочным и отмечают сложности с доступом архивным материалам.

Гондек отметил, что доступ польских историков к российским архивам закрыт, а «часть документов была сфальсифицирована или уничтожена в советское время».

Илон Маск обозвал главу МИД Польши «слюнявым имбецилом»

Москва назвала неадекватными и лежащими в области политических фантазий. Как отметили в МИД России, Польша пытается решать внутриполитические проблемы, обращаясь к историческому ревизионизму.

Политика #Мир
Обсуждение (1)
Топ комментариев

Shader23

да он еще тебя переживет, шут гороховый)

pepelmetal

Да ему на Путина молиться нужно, другой снесёт окраину очень быстро, не смотря на сопутствующие потери...

Костя Некрасов

ага,благодарности нет предела, одно повышение пенсионного возраста чего только стоит..работа у многих...

Alhazred

А ты значит не местный бот? Ну я так и думал)))