Польша потребует репарации от России за «советское господство»

Польша готовит иск к России за ущерб, якобы нанесенный ей в период Польской Народной Республики, когда страна входила в состав социалистического блока, пишет Financial Times со ссылкой на польские власти.

Польский премьер Дональд Туск поручил создать группу историков, которые оценят события Второй мировой войны и последующих десятилетий холодной войны и негативных последствий, к которым якобы привело влияние СССР.

Директор польского Института оценки военных потерь Бартош Гондек заявил, что сейчас сумму компенсаций, которую потребуют от Москвы, обсуждать «преждевременно». В Варшаве называют проект долгосрочным и отмечают сложности с доступом архивным материалам.

Гондек отметил, что доступ польских историков к российским архивам закрыт, а «часть документов была сфальсифицирована или уничтожена в советское время».

Москва назвала неадекватными и лежащими в области политических фантазий. Как отметили в МИД России, Польша пытается решать внутриполитические проблемы, обращаясь к историческому ревизионизму.