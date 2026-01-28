Илон Маск обозвал главу МИД Польши «слюнявым имбецилом»

Американский предприниматель Илон Маск назвал министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского «слюнявым имбецилом» в ответ на его слова о Starlink на Украине.

Ранее украинские военные обнаружили обломки российских ракет, якобы оснащенных терминалами Starlink, которые, по их словам, позволяли точно наводиться на цель. Это не понравилось Сикорскому.

Глава МИД Польши в хамской манере обратился к Маску. «Эй, крутой парень, почему бы тебе не помешать русским использовать для атак Starlink?» — написал Сикорский в соцсети X. Он также заявил, что Маск «зарабатывает на военных».

В ответ американский предприниматель написал, что «этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink — это основа системы связи для украинских военных».

Starlink — спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.