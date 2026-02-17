НАВЕРХ
Оттепель до +10 градусов пришла в Сибирь

Sibnet.ru
Снегирь на рябине
Фото: © Sibnet.ru

Температура воздуха в регионах западной Сибири поднимется до +10 градусов в дневные часы, но будет сопровождаться сильным, порывистым ветром, сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Температурные качели с сильными морозами ночью и плюсом днем ожидаются со вторника по четверг, 17-19 февраля, в зависимости от региона.

В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях будет до +5 градусов, в Алтайском крае — до +7, в Республике Алтай — даже до +10. Ночные температуры — устойчивый минус, до -15.

Во всех регионах юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Местами осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедица.

С четверга начнется похолодание, на Алтае — с пятницы.

