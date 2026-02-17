Стартует третий раунд мирных переговоров России и Украины

Третий раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта стартует 17 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Российская делегация направится в Женеву с конкретными указаниями действовать в рамках пониманий, достигнутых в Анкоридже на саммите президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, уточнил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Так называемая «формула Анкориджа» подразумевает российский контроль над всей территорией Донбасса. Москва неоднократно называла отход ВСУ из Донбасса одним из условий достижения мира.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в рамках переговоров планируется обсудить ключевые параметры урегулирования — как военные, так и политические и гуманитарные.

Украину на переговорах в Женеве будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

От Вашингтона на встречу прибудут спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Встреча представителей РФ, Украины и США пройдет в гостинице InterContinental.

Предыдущий раунд переговоров по урегулированию конфликта состоялся в Абу-Даби 4–5 февраля. Тогда российскую делегацию возглавлял начальник главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.