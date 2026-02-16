НАВЕРХ
Лукашенко оценил перспективу объединения России и Белоруссии

«БелТА»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Белоруссия и Россия смогут построить настоящий «неделимый союз двух суверенных государств», заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.

«У нас ума хватит, чтобы в этой ситуации смонтировать настоящий союз, который будет неразделим, и никому не будет позволено оторвать кого-то куда-то. Тем более Беларусь от России», — цитирует Лукашенко агентство «БелТА».

Президент Белоруссии напомнил, что связи между Москвой и Минском выстроены предыдущими поколениями, поэтому «порвать» эти связи современные политики не имеют права. Однако сейчас в общем Отечестве — два суверенных и зависимых друг от друга государства.

Союзное государство — интеграционный проект России и Белоруссии, который реализуется с 2000 года. Страны реализовали единые таможенное пространство и зону свободной торговли в рамках ЕАЭС, а также обеспечили координацию внешней политики и сотрудничество в сфере обороны.

