Настоящие значения «блинных» поговорок

Языческая Масленица подарила немало «блинных» поговорок, которые до сих пор активно используются в разговорной речи. Хотя, у исследователей нет единого мнения об истинном значении некоторых из них.

Например, «Первый блин комом». Существует версия, что изначально эта поговорка была связана с медведями. Версия гласит, что «ком» по-древнерусски означает «медведь», а Масленица называлась «Комоедица». И раньше блины раскладывали по пенькам, чтобы ими полакомились медведи.

Так задабривали проснувшихся весной медведей, которые не отличались добрым нравом. В некоторых городах в последние годы стали «возрождать» эту традицию, угощая блинами медведей в зоопарках.

Но, как прокомментировал Sibnet.ru филолог Алексей Обухов, на самом деле Комоедица — белорусский праздник, который отмечается 24 марта и «родственником» Масленицы не является. А медведя славяне называли «бер» («бер-лога»). «Ком» же — это «гречневый блин» по-белорусски.

Существует версия, что это поговорка изначально имела более прямое значение, связанное с порядком празднования Масленицы. Первые блины на Масленицу нужно было отдавать в память об усопших, а значит, если съешь такой блин, он встанет комом.

Или еще проще, с чем тоже соглашаются филологи. Абсолютно дословное значение, поскольку первый блин, как правило, прилипает к сковороде, если она недостаточно разогрета.

И в переносном смысле поговорка означает, что первая попытка ожидаемо провальна, но вторая будет более успешной.

Различных трактовок крылатой фразы «К теще на блины» нет. В один из дней масленичной недели зятья должны приходить в гости к тещам, а те — накрывать для гостей столы с блинами. При этом теще вменялось в обязанность накормить зятя «до отвала», продемонстрировав тем самым доброе отношение к нему.

Также никаких двойных значений нет у поговорок «Где блины, там и мы», «Без блинов не Масленица». Эти выражения связаны с традицией печь на Масленицу блины и ходить в гости.

Поговорка «Не все коту Масленица» связана с тем, что после недели праздника наступает пост. Означает, что есть время для праздника, насыщения, а есть время и для другого — работы, воздержания.

В поговорке упоминается кот, по предположению исследователей, из-за того, что в масленичную неделю ему перепадало много молока и сметаны.

А часто встречающееся в просторечии слово «блин» никакого отношения к Масленице не имеет. Это слово-паразит используется как смягченное ругательство и никаких других значений филологам не известно. Широко использоваться в речи «блин» стал во второй половине XX века.

Есть версия, что это сокращение схожей по смыслу фразы «блин горелый». Поскольку приготовление блинов — дело непростое, и многие блины при выпекании могут быть испорчены, восклицание выражает целый спектр чувств, связанных с неудачей.

То есть, это эвфемизм по отношению к нецензурному слову на «б». Большой толковый словарь поясняет «блин» как жаргонное слово, выражающее досаду, огорчение, удивление.