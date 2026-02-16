НАВЕРХ
Простой рецепт и семь советов по выпеканию блинов

Источник:
Sibnet.ru
Блины
Фото: © создано с помощью Stable Diffusion
Интернет пестрит рецептами самых разных блинов — на кефире, дрожжевых, банановых, «тех самых бабушкиных». Но возглавляют рейтинг по-прежнему тонкие блины на молоке. Именно их можно подавать и как десерт со сладкими добавками, как горячее блюдо с начинками и как деликатес с икрой.

Традиционные, классические блины делаются на нежирном молоке с добавлением муки, яиц, сахара, соли, гашеной соды и растительного масла. Последовательность смешивания ингредиентов может быть разной, но пропорции — главный секрет, который обеспечивает выпекание тонких блинов с дырочками. 

Состав теста традиционных блинов:

  • молоко — 1 литр
  • яйцо — 2-3 штуки
  • мука — 200-250 граммов
  • растительное масло — 2 столовые ложки
  • сахар — 1-2 столовые ложки по вкусу
  • сода (гашеная) — 1/2 чайной ложки
  • соль по вкусу

Чаще всего пекут блины на Масленицу. В праздничную неделю делают это даже те, кто раньше никогда не стоял у плиты. Поэтому нелишними будут еще несколько советов по успешному приготовлению блинов:

Как выбрать сковороду для блинов

Как выбрать муку для блинов

Секреты идеального теста 

Как сделать диетические блины

Как выпечь тонкие блины

Чем фаршировать блины

Блинные гадания

Домострой #Кухня
