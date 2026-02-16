Простой рецепт и семь советов по выпеканию блинов

Фото: © создано с помощью Stable Diffusion
Интернет пестрит рецептами самых разных блинов — на кефире, дрожжевых, банановых, «тех самых бабушкиных». Но возглавляют рейтинг по-прежнему тонкие блины на молоке. Именно их можно подавать и как десерт со сладкими добавками, как горячее блюдо с начинками и как деликатес с икрой.
Традиционные, классические блины делаются на нежирном молоке с добавлением муки, яиц, сахара, соли, гашеной соды и растительного масла. Последовательность смешивания ингредиентов может быть разной, но пропорции — главный секрет, который обеспечивает выпекание тонких блинов с дырочками.
Состав теста традиционных блинов:
- молоко — 1 литр
- яйцо — 2-3 штуки
- мука — 200-250 граммов
- растительное масло — 2 столовые ложки
- сахар — 1-2 столовые ложки по вкусу
- сода (гашеная) — 1/2 чайной ложки
- соль по вкусу
Чаще всего пекут блины на Масленицу. В праздничную неделю делают это даже те, кто раньше никогда не стоял у плиты. Поэтому нелишними будут еще несколько советов по успешному приготовлению блинов:
Как выбрать сковороду для блинов