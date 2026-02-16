Простой рецепт и семь советов по выпеканию блинов

Интернет пестрит рецептами самых разных блинов — на кефире, дрожжевых, банановых, «тех самых бабушкиных». Но возглавляют рейтинг по-прежнему тонкие блины на молоке. Именно их можно подавать и как десерт со сладкими добавками, как горячее блюдо с начинками и как деликатес с икрой.

Традиционные, классические блины делаются на нежирном молоке с добавлением муки, яиц, сахара, соли, гашеной соды и растительного масла. Последовательность смешивания ингредиентов может быть разной, но пропорции — главный секрет, который обеспечивает выпекание тонких блинов с дырочками.

Состав теста традиционных блинов:

молоко — 1 литр

яйцо — 2-3 штуки

мука — 200-250 граммов

растительное масло — 2 столовые ложки

сахар — 1-2 столовые ложки по вкусу

сода (гашеная) — 1/2 чайной ложки

соль по вкусу

Чаще всего пекут блины на Масленицу. В праздничную неделю делают это даже те, кто раньше никогда не стоял у плиты. Поэтому нелишними будут еще несколько советов по успешному приготовлению блинов:

Как выбрать сковороду для блинов

Как выбрать муку для блинов

Секреты идеального теста

Как сделать диетические блины

Как выпечь тонкие блины

Чем фаршировать блины

Блинные гадания