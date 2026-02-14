НАВЕРХ
Молекулы жизни нашли в далекой галактике

Источник:
Nature Astronomy
192 0

Международная группа ученых обнаружила аномально высокую концентрацию органических молекул в скрытом ядре инфракрасной галактики IRAS 07251-0248. Результаты исследований опубликованы журналом Nature Astronomy.

Инфракрасная галактика
Инфракрасная галактика
Фото: © NASA

IRAS 07251-0248 — инфракрасная галактика, центр которой почти полностью скрыт плотными слоями газа и пыли. Поэтому обычные телескопы не способны рассмотреть внутренности галактики. Однако заглянуть «внутрь» объекта можно с помощью инфракрасного излучения.

Полученные спектроскопические данные позволили выявить «химические отпечатки» газообразных молекул, а также замороженных льдов и пылевых частиц. Кроме этого, ученые оценили их температуру и концентрацию.

Оказалось, что центр галактики буквально кишит органикой — здесь нашли бензол, метан, ацетилен. Кроме этого, впервые за пределами Млечного Пути зафиксирован так называемый метильный радикал из молекулы углерода и трех молекул водорода.

Концентрация сложных органических молекул значительно превышает предсказания существующих моделей, отмечают авторы открытия. По их мнению, это указывает на наличие постоянного источника углерода, подпитывающего этот химический «бульон».

Такие органические молекулы сами по себе не являются компонентами живых клеток, однако считаются важными промежуточными звеньями в цепочках реакций, которые приводят к образованию аминокислот и нуклеотидов и зарождению жизни.

