Росстат засекретил данные о зарплатах госслужащих

Росстат перестал раскрывать данные о заработных платах госслужащих, ученых, учителей и врачей, а также тратах россиян на ЖКХ, доходах и расходах домохозяйств, следует из опубликованных статистических сборников ведомства.

Всего в десяти сборниках, которые вышли в конце 2025 года, было сокращено или удалено 168 таблиц, которые ранее присутствовали, пишет проект «Если быть точным». Так, данные о численности и зарплатах государственных и муниципальных служащих теперь полностью закрыты.

Больше не публикуются почти все данные «Выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств», которые позволяют понять, сколько ресурсов домохозяйства страны производят, зарабатывают и тратят, сколько имеют недвижимости и предметов длительного пользования.

Перестали обновляться данные о потреблении населением продуктов питания, которые выходили отдельным бюллетенем. Также в открытом доступе теперь нет информации о доле расходов граждан на продукты и услуги ЖКХ.