НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Росстат засекретил данные о зарплатах госслужащих

Источник:
«Если быть точным»
264 2
Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Росстат перестал раскрывать данные о заработных платах госслужащих, ученых, учителей и врачей, а также тратах россиян на ЖКХ, доходах и расходах домохозяйств, следует из опубликованных статистических сборников ведомства.

Всего в десяти сборниках, которые вышли в конце 2025 года, было сокращено или удалено 168 таблиц, которые ранее присутствовали, пишет проект «Если быть точным». Так, данные о численности и зарплатах государственных и муниципальных служащих теперь полностью закрыты.

Больше не публикуются почти все данные «Выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств», которые позволяют понять, сколько ресурсов домохозяйства страны производят, зарабатывают и тратят, сколько имеют недвижимости и предметов длительного пользования.

Перестали обновляться данные о потреблении населением продуктов питания, которые выходили отдельным бюллетенем. Также в открытом доступе теперь нет информации о доле расходов граждан на продукты и услуги ЖКХ.

Еще по теме
Ожидания и прогнозы: стабильность рубля закончилась
Внешний госдолг России превысил многолетний «потолок»
«Почта России» повысит тарифы
Банк России снизил ставку шестой раз подряд
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Новый броневик разработали на базе «Буханки». ФОТО
Кадыров впервые высказался о сообщениях про ДТП с его сыном Адамом
Дуров прокомментировал замедление Telegram в России
Бан на 50 лет: почему отменили Нурлана Сабурова
Обсуждение (2)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
25
Лавров пообещал полноценный ответ в случае нападения Европы
24
Заказ СБУ: раскрыты подробности покушения на генерала Алексеева
22
Российские власти замедлят мессенджер Telegram
12
Кадыров впервые высказался о вероятном ДТП с его сыном Адамом
12
Дуров прокомментировал замедление Telegram в России