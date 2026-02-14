НАВЕРХ
Как долго снежинки летят до земли

Источник:
Sibnet.ru
Снежинки
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Вопреки распространенному мнению, снежинки не падают с неба, а скорее парят в воздухе, очень медленно опускаясь. Поэтому ответ на вопрос, как долго снег летит до земли, зависит от конкретных погодных условий.

Снег в основном формируется на высоте около 3 километров — температура там достаточно низкая для замерзания водяного пара. Пар обычно кристаллизуется вокруг крошечной частицы — например, пылинки. Как только снежинка «рождается», она начинает свой путь вниз.

Снежинки бывают разных размеров и форм, что влияет на скорость их падения. Например, мелкие снежинки снижаются со скоростью всего 0,1 — 0,3 метра в секунду, это менее 1 километра в час. Такая снежинка будет падать на землю около трех часов.

Средняя скорость для обычного снегопада составляет около 0,6 — 1 метра в секунду, в этом случае снежинка доберется до земли в среднем за час. Крупные и мокрые хлопья падают со скоростью около 3 метров в секунду — такие снежинки упадут на поверхность за 20 минут.

Однако усредненные погодные и климатические модели предполагают, что снег спускается в неподвижном воздухе — а ведь это не так, при ветре есть восходящие потоки. Они подхватывают снежинки, поднимают их вверх, после чего они начинают спуск заново.

В условиях турбулентности снежинки могут долго не приземляться, взаимодействуя с воздушными потоками, в этом случае время в полете способно увеличиться до пяти или даже десяти часов.

Жизнь #Интересно #Природа
