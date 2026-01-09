Чем сильнее мороз, тем громче скрипит снег. Стоит потеплеть, снег становится почти бесшумным. Чтобы понять этот контраст, необходимо разобраться в физике снежинок.

Каждая снежинка представляет собой кристалл льда с упорядоченной структурой. Когда такие кристаллы падают на землю, они образуют рыхлый слой, наполненный воздухом. Именно поэтому свежий снег кажется легким и пушистым.

Сильный мороз делает такие кристаллы хрупкими. Как только человек наступает на снег, давление обуви разрушает кристаллы — они ломаются. Массовое разрушение снежинок порождает звонкий хруст под ногами.

Однако стоит потеплеть, в снегу между кристаллами появляется тончайшая пленка воды. Она работает как смазка, что позволяет снежинкам не ломаться, а сминаться. В результате разрушение ледяной структуры происходит почти беззвучно.

В морозы хрустит только свежий снег. Старый снег уже частично слежался — его кристаллы разрушены и связаны между собой, поэтому звук становится глухим или совсем исчезает.