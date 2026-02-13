Ситуация на Кубе «очень тяжелая» из-за блокады острова со стороны Соединенных Штатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В условиях предпринятых США беспрецедентных мер по блокированию посылок на Кубу энергоносителей, то есть энергетической блокады, в том числе авиационного топлива, возникла очень тяжелая ситуация с выполнением рейсов отечественных авиакомпаний "Россия" и "Северный ветер"», — приводит РИА Новостизаявление Захаровой.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия обсуждает возможные пути оказания помощи Кубе, которая находится под блокадой США.

«Мы в контакте с нашими кубинскими друзьями. Куба далеко, к сожалению, от нас. До нее легко не дотянешься, но тем не менее мы будем обсуждать с кубинцами возможные пути оказания помощи», — сказал представитель Песков.

Россия планирует поставить Кубе нефть в качестве гуманитарной помощи, сказали «Известиям» в посольстве в Гаване.

Президент Дональд Трамп 29 января объявил чрезвычайное положение в США из-за якобы исходящей от Кубы угрозы национальной безопасности.