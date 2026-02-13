НАВЕРХ
Ким Чен Ын сделает преемницей дочь

Sibnet.ru
Ким Чен Ын и Чжу Э
Фото: © ЦТАК

Глава КНДР Ким Чен Ын планирует назначить свою дочь Ким Чжу Э преемницей и предпринимает шаги для укрепления ее позиций, сообщила Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS).

Ким Чжу Э посетит предстоящее заседание правящей Рабочей партии, что косвенно подтвердит планы ее отца, цитирует Reuters NIS.

«Ранее NIS описывала кандидатуру Ким Джу Э как "находящуюся на стадии рассмотрения в качестве преемницы", но сегодня используется выражение, что она "находится на стадии назначения в преемницы"», — заявил агентству депутат Ли Сон Кын.

Ким Чжу Э около 13 лет, точная дата ее рождения неизвестна. Дочь Ким Чен Ына сопровождает его на большинстве парадов и других военных мероприятий. Например, она присутствовала вместе с отцом на местах испытаний межконтинентальной баллистической ракеты и на складе ракет.

Южнокорейская разведка в июле 2024 года впервые объявила, что Ким Чжу Э проходит подготовку, чтобы возглавить страну. Однако тогда указывалось, что положение дел может измениться, а преемником станет кто-то другой.

