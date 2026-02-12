Путин попросил переименовать «среднее образование»

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос об изменении наименования «среднее профессиональное образование», говорится в списке поручений, который был опубликован на сайте Кремля

«Рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования «среднее профессиональное образование», — сказано в перечне поручений по итогам заседания Госсовета 25 декабря 2025 года.

На текущий момент конкретное новое название официально не утверждено, речь идет о проработке изменения самого термина для системы колледжей и техникумов.

Среднее профессиональное образование — это уровень, направленный на подготовку практиков и специалистов среднего звена и получаемый в колледжах, и техникумах.

Путин также поручил включить в программы школьных олимпиад и конкурсов задания на командную работу. Кроме того, для педагогов должно было быть обеспечено повышение квалификации в области искусственного интеллекта (ИИ).