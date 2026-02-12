ФАС разберется с ростом цен на огурцы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по запросу депутатов Госдумы готова принять меры в связи с резким повышением цен на огурцы, сообщила пресс-службе ведомства.

По данным Росстата, с конца декабря по 2 февраля стоимость огурца выросла на 43%, а за неделю с 3 по 9 февраля — на 5,2%. Их цена достигла 300 рублей за килограмм. Депутаты Госдумы обратились в ФАС с просьбой проверить обоснованность подорожания.

«В настоящий момент служба анализирует поступающую информацию», — сказали «Известиям» в ФАС, отметив, что по результатам анализа будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Ведомство направило запросы крупнейшим производителям овощей защищенного грунта — компаниям, входящим в группы «РОСТ», «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы Регионов» и «Мое лето».

Ранее зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина сообщила, что огурцы в российских магазинах станут дешеветь с потеплением в конце февраля — начале марта.