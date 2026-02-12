НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Казахстан закрепил в новой конституции статус русского языка

Источник:
«Казахстанская правда»
Флаг Казахстана
Фото: Николай Булыкин / CC BY-SA 4.0

Статус русского языка наряду с казахским сохранен для официального употребления в государственных организациях Казахстана, следует из проекта новой конституции страны, опубликованной в газете «Казахстанская правда».

«Государственный язык Республики Казахстан — казахский язык. В государственных организациях и органах местного самоуправления наряду с казахским официально употребляется русский язык. Государство заботится о создании условий для изучения и развития языков единого народа Казахстана», — сказано в проекте конституции.

В действующей сейчас конституции республики зафиксирована практически та же формулировка, за исключением одного слова. Вместо «наряду» там прописано «наравне».

Референдум по проекту новой конституции состоится 15 марта. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан окончательно переходит от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике.

Политика #Мир
