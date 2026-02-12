НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский опроверг объявление даты выборов 24 февраля

Источник:
Sibnet.ru
234 1
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о намерении объявить дату президентских выборов и референдума 24 февраля.

Financial Times сообщила, что Украина начала планировать весной проведение президентских выборов одновременно с референдумом по мирному соглашению с Россией. Источники газеты утверждают, что Зеленский планирует объявить о выборах и референдуме 24 февраля.

«Что касается намерения объявить 24-го — впервые слышу. Впервые услышал, наверное, от Financial Times. Сейчас второй раз слышу от вас», — ответил Зеленский «Суспiльне» на соответствующий вопрос.

По словам Зеленского, выборы состоятся только при наличии всех гарантий безопасности. По его словам, вопрос выборов инициируют международные партнеры, а не Украина. Зеленский также отметил, что Украина готова к голосованию и готова рассматривать любые предложенные графики, но для проведения референдума необходим режим прекращения огня.

Тема: Военная операция на Украине
Страшный недуг разъел вооруженные силы Украины изнутри
Трамп заявил о сдержавшем слово в вопросе приостановке ударов Путине
Россия после перемирия нанесла новый удар по энергетике Украины
Украинцы осознали связь ударов по России с отсутствием света в Киеве
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов
Telegram ввел период «охлаждения»
Врачи назвали лучшие противовирусные препараты
Новый броневик разработали на базе «Буханки». ФОТО
Обсуждение (1)
Картина дня
Зеленский опроверг объявление даты выборов 24 февраля
Кремль прокомментировал замедление Telegram
Студент устроил стрельбу в техникуме Анапы
Названа самая доходная профессия в России
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

corrector

Шило в мешке не утаишь, сколько телеграм не запрещай..

Danilon

Логично. Иначе Маx не внедрить в население никак. А люди, в основной массе, не идиоты и по наличии альтернатив...

dimans1000

Придушили чтоб не пел как соловей когда яйки прижмут дабы не слил их президента и всё.

Andrianos Belov

Кроме него сколько еще понаехало таких же.В этом вся сущность украинцев