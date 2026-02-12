Зеленский опроверг объявление даты выборов 24 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о намерении объявить дату президентских выборов и референдума 24 февраля.

Financial Times сообщила, что Украина начала планировать весной проведение президентских выборов одновременно с референдумом по мирному соглашению с Россией. Источники газеты утверждают, что Зеленский планирует объявить о выборах и референдуме 24 февраля.

«Что касается намерения объявить 24-го — впервые слышу. Впервые услышал, наверное, от Financial Times. Сейчас второй раз слышу от вас», — ответил Зеленский «Суспiльне» на соответствующий вопрос.

По словам Зеленского, выборы состоятся только при наличии всех гарантий безопасности. По его словам, вопрос выборов инициируют международные партнеры, а не Украина. Зеленский также отметил, что Украина готова к голосованию и готова рассматривать любые предложенные графики, но для проведения референдума необходим режим прекращения огня.