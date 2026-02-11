НАВЕРХ
Инновационный лосьон вернул шевелюру лысеющим

Daily Mail
Инновационный лосьон вернул шевелюру лысеющим
Фото: Mozzihh / CC BY-SA 4.0

Компания Cosmo Pharmaceuticals представила инновационный лосьон с класкотероном, который позволяет эффективно бороться с алопецией.

Проведенные в США и Европе исследования подтвердили революционный эффект препарата — так, участники тестовой группы за полгода продемонстрировали уникальный прирост волос в проблемной зоне, который достиг 539%, пишет Daily Mail.

Изначально класкотерон применяли для терапии акне. Однако ученые выяснили, что вещество также способно останавливать облысение. Оно блокирует дигидротестостерон — именно этот гормон с возрастом «выключает» механизм роста волос в фолликулах.

В отличие от существующих таблеток, которые снижают уровень дигидротестостерона во всем организме, лосьон действует точечно, блокируя гормон напрямую в волосяной луковице, не попадая в кровь.

Тестирование также подтвердило безопасность препарата — частота нежелательных эффектов совпадала с группой плацебо, большинство случаев были легкими. При этом не было зафиксировано сексуальных дисфункций, которые часто возникают при приеме таблеток.

Класкотерон уже одобрен для применения в США для лечения акне, компания намерена подать заявки для его использования при алопеции. Ожидается, что революционный препарат появиться в аптеках к концу 2026 года.

Наука #Наука
