Исуса Христоса обязали сменить имя

Россиянина Исуса Христоса обязали вернуть прежнее имя — Евгений Чекулаев, такое решение принял Ново-Савиновский районный суд Казани.

Исус Петрович Христос — 45-летний житель Казани. Известно, что с 2014 года он состоял на профилактическом учете у нарколога, а в 2015 году судебно-психиатрическая комиссия выявила у него органическое расстройство личности, пишет «Коммерсантъ».

Казанца в минувшем декабре приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года за фиктивную регистрацию иностранных граждан. Он зарегистрировал в своей квартире 45 иностранцев

Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Суд также назначил ему штраф в 60 тысяч рублей за воспрепятствование работе должностных лиц — мужчина скрывался от судебных приставов.