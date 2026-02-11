НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Исуса Христоса обязали сменить имя

Источник:
«Коммерсантъ»
180 0
Суд
Фото: © U.S. Airmen

Россиянина Исуса Христоса обязали вернуть прежнее имя — Евгений Чекулаев, такое решение принял Ново-Савиновский районный суд Казани.

Исус Петрович Христос — 45-летний житель Казани. Известно, что с 2014 года он состоял на профилактическом учете у нарколога, а в 2015 году судебно-психиатрическая комиссия выявила у него органическое расстройство личности, пишет «Коммерсантъ».

Казанца в минувшем декабре приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года за фиктивную регистрацию иностранных граждан. Он зарегистрировал в своей квартире 45 иностранцев

Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Суд также назначил ему штраф в 60 тысяч рублей за воспрепятствование работе должностных лиц — мужчина скрывался от судебных приставов.

Еще по теме
Реальные зарплаты врачей оказались вдвое меньше заявленных властями
Раскрыто количество столетних россиян
Экс-глава СПЧ оценил сроки преодоления Россией тоталитарного прошлого
Россиянина впервые оштрафовали за лайки на YouTube
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов
Telegram ввел период «охлаждения»
Врачи назвали лучшие противовирусные препараты
Задержаны подозреваемые в покушении на генерала Алексеева
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль прокомментировал замедление Telegram
Лавров назвал «изнасилованием» новые версии мирного плана
Зеленский объявит о выборах и референдуме на Украине
Депутат Госдумы рассказала, когда подешевеют огурцы
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
23
Трамп предотвратил ядерную войну между Россией и Украиной
22
Лавров пообещал полноценный ответ в случае нападения Европы
22
Российские власти замедлят мессенджер Telegram
20
Заказ СБУ: раскрыты подробности покушения на генерала Алексеева
17
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов