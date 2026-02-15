Физик предсказала ужасную смерть Вселенной

Ученые рассматривают три вероятных исхода Вселенной, и все они предполагают абсолютно апокалиптические сценарии смерти мироздания, рассказала американский физик-теоретик Джеки Фарадей.

Наиболее вероятным исходом считается «Тепловая смерть» или «Большое замерзание». «Расширение Вселенной ускоряется. Чем дольше это продолжается, тем дальше объекты отдаляются друг от друга. В конце концов новые звезды перестанут рождаться, а старые угаснут. Тепловая энергия рассеется, и мир погрузится во мрак и холод», — предсказала Фарадей в интервью журналу Wired.

«Но есть и более стремительный вариант: если темная энергия продолжит ускорять расширение, она не просто разведет все сущее на невообразимые расстояния, а начнет рвать саму ткань реальности. Сначала разлетятся галактики, затем будет разорвано вещество — вплоть до элементарных частиц: протонов, нейтронов, кварков. Все будет уничтожено изнутри этой безжалостной силой. Этот апокалипсис называют "Большим разрывом"», — пояснила астрофизик.

Третий сценарий, по ее словам, предлагает иной финал: возможно, расширение пространства не вечно. Наступит момент, когда гравитация возьмет верх над силой расширения, и Вселенная начнет обратный путь — стремительное сжатие. Все вещество, вся энергия будут сжаты в одну бесконечно плотную и горячую точку — сингулярность. Этот грандиозный коллапс известен как «Большое схлопывание».

«Все эти сценарии апокалипсиса, безусловно, впечатляют, но их время придет через многие триллионы лет. Это настолько далекое будущее, что его невозможно даже представить. Куда важнее сегодня сосредоточиться на реальной задаче — сохранении нашего общего дома, планеты Земля. Пока что нашей Вселенной явно не до самоуничтожения», — успокоила Фарадей.