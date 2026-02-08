Ученые нашли новое объяснение феномену времени

Новая концепция предлагает рассматривать время как продукт накопления информации во Вселенной. Информация — не абстракция, а физическая величина, тесно связанная с энергией, утверждают физики-теоретики.

Теоритическая физика до сих не получила однозначный ответ на вопрос, что такое время и почему у него есть «стрела» (движение из прошлого в будущее). Традиционно направление времени связывают с ростом энтропии — мерой хаоса. Но фундаментальные уравнения симметричны во времени и не различают прошлое и будущее.

Новый подход к пониманию феномена времени опирается на теорию информации, разработанную в середине XX века Клодом Шенноном. Эта теория считает информацию не абстракцией, а физической величиной, тесно связанной с энергией и энтропией, приводит портал The Conversation объяснение ученых.

Возможны ли путешествия в прошлое

В рамках нового подхода пространство-время рассматривается как среда, способная «записывать» информацию обо всех событиях, произошедших во Вселенной. Каждое столкновение частиц, излучение или распад оставляет необратимый информационный след. Эти записи невозможно стереть или «отмотать назад».

Именно эта необратимость, по мнению авторов концепции, и формирует направление времени.