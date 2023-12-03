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Возможны ли путешествия в прошлое с точки зрения науки

Источник:
Sibnet.ru
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Путешествия в будущее возможны и это доказано наукой. Но возможны ли визиты в прошлое? Теоритически физика их не запрещает, но они грозят временными парадоксами.

Согласно специальной теории относительности Эйнштейна, течение времени зависит от скорости объекта. Чем ближе к скорости света объект передвигается в пространстве, тем медленнее для него течет время. Если, к примеру, человек отправится в космос, полетает там некоторое время с околосветовой скоростью, то на Землю он вернется в далеком будущем.

С путешествиями в прошлое гораздо сложнее. Теоретически прямых запретов в физике на них нет. Не понятно, как их можно реализовать технически. Ученые предлагают различные способы: например, искажение пространства-времени по типу кротовых нор. Но все это пока из области фантастики, хотя и научной

Проблема в другом: путешествия во времени нарушают причинно-следственную связь. Фантаст Рене Баржавель описал эту проблему на одном примере — «парадоксе убитого дедушки». Что будет, если человек отправиться в прошлое и убьет своего дедушку? Тем самым будет создана реальность, где этот путешественник никогда не будет рожден.

Но ученые бы не были учеными, если бы не предложили логический выход из этого парадокса. Есть мнение, что в момент убийства дедушки Вселенная раздваивается и каждая из них начинает развиваться по своим причинно-следственным линиям.

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Топ комментариев

Asd10

Пенсионный возраст поднимут? 🤔

Twilight88

Какая средняя? У женщин? Мужики до 67 средний, так что 2 года после пенсии и гудбай)

GammiPluh

нехватки оружия и.... сухопутных войск? это не нехватка называется, а потери... другими словами контрнаступление...

Slauka13

Вот это чушь!!! .Они с какой планеты? Это данные Росстата?