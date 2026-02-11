НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль прокомментировал замедление Telegram

Источник:
ТАСС
468 2
Мессенджер Telegram
Фото: © Sibnet.ru

Контакты с представителями Telegram ведутся, но мессенджер продолжает не выполнять российские законы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя замедление сервиса.

Накануне Роскомнадзор сообщил о намерении продолжить ужесточение ограничений в работе мессенджеров из-за их несоответствия российскому законодательству и недостаточной защиты данных.

«Есть закон, который нужно выполнять. Роскомнадзор как раз несет ответственность за то, чтобы компании, которые в этой области оказывают услуги, выполняли соответствующее законодательство. Мы знаем, что ведутся контакты с людьми из Telegram. Но если реакции не следует, соответственно, Роскомнадзор принимает меры, опять же, в соответствии с нашим законодательством», — цитирует ТАСС Пескова.

Здесь, по его словам, «можно только выразить сожаление». «В этом нет ничего хорошего, но закон нужно выполнять», — отметил представитель Кремля.

Песков также усомнился, что последствия замедления Telegram могут отразиться на фронте, поскольку военные коммуникации не могут вестись через мессенджеры.

Меры по ограничению работы Telegram прокомментировал основатель мессенджера Павел Дуров. Он отметил, что сервис «выступает за свободу слова и конфиденциальность, несмотря на любое давление».

Еще по теме
Лавров назвал «изнасилованием» новые версии мирного плана по Украине
Зеленский объявит о выборах и референдуме на Украине
Украина потребует у ЕС оружие для продолжения конфликта с Россией
Европа не ответила на призыв России заключить пакт о ненападении
смотреть все
Политика #Мир #Смартфоны
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов
Telegram ввел период «охлаждения»
Врачи назвали лучшие противовирусные препараты
Задержаны подозреваемые в покушении на генерала Алексеева
Обсуждение (2)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

se 34

Ой а че там в далекой пыльной Сирии?

dimans1000

Придушили чтоб не пел как соловей когда яйки прижмут дабы не слил их президента и всё.

Uynachalnica

Мало! Надо вообще интернет отрубить! 2 программы ТВ и проводное радио!

DADMAL

Ну классно чё своего так не чего нет и не будет.