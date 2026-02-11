Кремль прокомментировал замедление Telegram

Контакты с представителями Telegram ведутся, но мессенджер продолжает не выполнять российские законы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя замедление сервиса.

Накануне Роскомнадзор сообщил о намерении продолжить ужесточение ограничений в работе мессенджеров из-за их несоответствия российскому законодательству и недостаточной защиты данных.

«Есть закон, который нужно выполнять. Роскомнадзор как раз несет ответственность за то, чтобы компании, которые в этой области оказывают услуги, выполняли соответствующее законодательство. Мы знаем, что ведутся контакты с людьми из Telegram. Но если реакции не следует, соответственно, Роскомнадзор принимает меры, опять же, в соответствии с нашим законодательством», — цитирует ТАСС Пескова.

Здесь, по его словам, «можно только выразить сожаление». «В этом нет ничего хорошего, но закон нужно выполнять», — отметил представитель Кремля.

Песков также усомнился, что последствия замедления Telegram могут отразиться на фронте, поскольку военные коммуникации не могут вестись через мессенджеры.

Меры по ограничению работы Telegram прокомментировал основатель мессенджера Павел Дуров. Он отметил, что сервис «выступает за свободу слова и конфиденциальность, несмотря на любое давление».