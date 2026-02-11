НАВЕРХ
Зеленский объявит о выборах и референдуме на Украине

Financial Times
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский готов объявить о проведении президентских выборов и референдума по урегулированию украинского конфликта 24 февраля, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

США потребовали от Украины до середины мая провести выборы и референдум о мирном соглашении с Россией. Если они не состоятся в срок, Киев лишат обещанных гарантий безопасности. Украинские власти уже начали подготовку к голосованиям, рассказали источники

«У украинцев сложилось твердое убеждение, что все это должно быть связано с переизбранием Зеленского», — отметил один из собеседников газеты

По данным источников, Зеленский может объявить о проведении выборов и референдума 24 февраля, в четвертую годовщину начала российской военной операции. Киев дал понять США, что готов к «чрезвычайно сжатым срокам» по голосованиям, «несмотря на логистические трудности проведения выборов в условиях войны».

Офис Зеленского уличили в увлечении черной магией

Последний раз президентские выборы на Украине проходили в 2019 году. Новое голосование должно было состояться в марте 2024 года, но из-за действующего военного положения в стране его перенесли на неопределенный срок.

