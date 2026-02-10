НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Российские власти замедлят мессенджер Telegram

Источник:
РБК
301 4
Телеграм
Фото: © Sibnet.ru

Российские власти приняли решение ограничить работу мессенджера Telegram, Роскомнадзор (РКН) начинает принимать меры, рассказали РБК источники в сфере информационных технологий и профильных ведомствах.

Накануне российские пользователи жаловались на проблемы в работе Telegram, следует из данных сервисов Downdetector и «Сбой.рф».

По словам двух источников, Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса во вторник, 10 февраля. Еще один источник РБК добавил, что меры по замедлению Telegram уже принимаются.

В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram. Ведомство объяснило это тем, что мессенджер используется для обмана и вымогательства денег, «вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

В октябре Роскомнадзор сообщил, что начал частично ограничивать Telegram для противодействия преступникам. В середине января депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что РКН замедляет работу Telegram из-за  медленной блокировки анонимных каналов.

Через несколько дней зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин заявил, что Роскомнадзор постепенно блокирует работу Telegram. По его словам, это происходит из-за отказа мессенджера выполнять требования по пресечению преступлений.

Дуров назвал условие закрытия Telegram

В России уже вводились ограничения на работу Тelegram. В апреле 2018 года мессенджер заблокировали в связи с отказом от передачи ФСБ ключей дешифровки. В июне 2020 года Роскомнадзор отказался от блокировки. Ведомство заявило, что основатель Telegram Павел Дуров объявил о готовности «противодействовать терроризму и экстремизму».

Еще по теме
Кадыров впервые высказался о сообщениях про ДТП с его сыном Адамом
Комику Сабурову на 50 лет запретили въезд в Россию
Путин поэтически описал отношения России и Китая
Сын Медведева стал секретарем инновационного совета «Единой России»
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов
Врачи назвали лучшие противовирусные препараты
Задержаны подозреваемые в покушении на генерала Алексеева
Telegram ввел период «охлаждения»
Обсуждение (4)
Картина дня
Российские власти замедлят мессенджер Telegram
Европа не ответила на призыв России заключить пакт о ненападении
Сообщница Эпштейна отказалась давать показания в Конгрессе
Кадыров впервые высказался о вероятном ДТП с его сыном Адамом
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Удавиков

разведданные и поставки оружия прекратят, сво быстрее закончится, а сша всё наоборот делает, только разжигает

dimans1000

Придушили чтоб не пел как соловей когда яйки прижмут дабы не слил их президента и всё.

se 34

Ой а че там в далекой пыльной Сирии?

Uynachalnica

Фейки всегда имеют место быть, только вот новостей о награждениях юного дарования давно не было, вот...