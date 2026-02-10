Российские власти приняли решение ограничить работу мессенджера Telegram, Роскомнадзор (РКН) начинает принимать меры, рассказали РБК источники в сфере информационных технологий и профильных ведомствах.

Накануне российские пользователи жаловались на проблемы в работе Telegram, следует из данных сервисов Downdetector и «Сбой.рф».

По словам двух источников, Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса во вторник, 10 февраля. Еще один источник РБК добавил, что меры по замедлению Telegram уже принимаются.

В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram. Ведомство объяснило это тем, что мессенджер используется для обмана и вымогательства денег, «вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

В октябре Роскомнадзор сообщил, что начал частично ограничивать Telegram для противодействия преступникам. В середине января депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что РКН замедляет работу Telegram из-за медленной блокировки анонимных каналов.

Через несколько дней зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин заявил, что Роскомнадзор постепенно блокирует работу Telegram. По его словам, это происходит из-за отказа мессенджера выполнять требования по пресечению преступлений.

Дуров назвал условие закрытия Telegram

В России уже вводились ограничения на работу Тelegram. В апреле 2018 года мессенджер заблокировали в связи с отказом от передачи ФСБ ключей дешифровки. В июне 2020 года Роскомнадзор отказался от блокировки. Ведомство заявило, что основатель Telegram Павел Дуров объявил о готовности «противодействовать терроризму и экстремизму».