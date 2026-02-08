НАВЕРХ
ФСБ заявила о задержании стрелявшего в замначальника ГРУ

Источник:
Sibnet.ru
Фото: © кадр из видео ФСБ

Российские силовики в ОАЭ задержали предполагаемого непосредственного исполнителя покушения на первого замначальника ГРУ Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«При содействии партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов в городе Дубае задержан и передан российской стороне гражданин России Корба Любомир, 1960 года рождения, являвшийся непосредственным исполнителем преступления», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, его пособниками были россияне Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая. Первого задержали в Москве, вторая выехала на Украину. Розыск организаторов преступления продолжается.

Покушение на Алексеева произошло утром в пятницу, 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве — он получил несколько пулевых ранений.

Замначальника ГРУ отбился от киллера

Замначальника госпитализировали в больницу. Накануне стало известно, что генерал после проведенной операции пришел в сознание.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил в покушении режим Владимира Зеленского, который стремится сорвать мирные переговоры по Украине.

