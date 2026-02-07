НАВЕРХ
Замначальника ГРУ пришел в сознание после покушения

Источник:
ТАСС
Больница, реанимация, коронавирус
Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

Заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба генерал-лейтенант Владимир Алексеев, находившийся в тяжелом состоянии после покушения, пришел в сознание.

Генерал-лейтенант успешно перенес операцию, после нее Алексеева ввели в искусственную кому. Сейчас он пришел в себя, находится в сознании, угроза для жизни миновала, пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Неизвестный несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта в подъезде его дома на Волоколамском шоссе в Москве и скрылся после того, как Алексеев оказал ему сопротивление, несмотря на полученные ранения.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК) и незаконном обороте огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК). Столичная прокуратура взяла расследование на контроль.

Алексеев занимает должность первого замначальника Главного разведывательного управления Генерального штаба с 2011 года. В 2017 году он был удостоен звания Героя России, также награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» и орденом Александра Невского.

ЧП #Громкое дело
