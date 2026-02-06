НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Зумеры стали первым поглупевшим поколением в истории

Источник:
Sibnet.ru
143 0
зумеры
Фото: Sibnet.ru

Поколение так называемых зумеров стало первым за всю историю наблюдений, которое демонстрирует более низкие когнитивные показатели по сравнению с предыдущим поколением, заявил нейробиолог Джаред Куни Хорват.

«Люди, рожденные в период с 1997-го по начало 2010-х годов, набрали меньше баллов по всем показателям. И это несмотря на то, что молодые люди проводят в школе больше времени, чем дети в XX веке», — сказал ученый в ходе доклада в Сенате США.

По его словам, у родившихся с 1997 года наблюдается снижение внимания, памяти, навыков чтения, математики, способности к решению задач и общего уровня IQ. Нейробиолог связывает это с ростом использования цифровых технологий в обучении, включая компьютеры и планшеты.

Исследователи считают, что в процессе эволюции люди научились лучше всего усваивать информацию в личном общении, тогда как подростки проводят с электронными устройствами больше половины всего времени, когда не спят.

При этом зуммера парадоксально уверены в своей сообразительности и гордятся высоким интеллектом, обширными знаниями и широким кругозором, не осознавая, что на самом деле они глупее предыдущих поколений, подчеркнул Хорват.

Еще по теме
Минобрнауки резко сократило количество платных мест в вузах
Школы в Красноярском крае проверят на буллинг
Установлена дата весенних каникул у школьников
Назван самый популярный у россиян глагол
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Кремль оценил отказ Индии от российской нефти
США объявят войну России при нарушении перемирия на Украине
Остров Эпштейна: педофильский рай среди океана
Lada Azimut удивила нахождением в Китае. ВИДЕО
Обсуждение (0)
Картина дня
Совершено покушение на замначальника ГРУ Алексеева
Замначальника ГРУ отбился от киллера
Вэнс заявил о создании нового миропорядка во главе с США и Россией
Спортсменов из России обвинили в нарушении нейтральности перед ОИ
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
27
США объявят войну России при нарушении перемирия на Украине
21
Трамп предотвратил ядерную войну между Россией и Украиной
16
США подняли тревогу из-за российского Ил-76 на Кубе
16
«Новый краш соцсетей» Галкин выложил фото с Пугачевой
15
Украинцы осознали связь ударов по РФ с отсутствием света в Киеве