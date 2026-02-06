Зумеры стали первым поглупевшим поколением в истории

Поколение так называемых зумеров стало первым за всю историю наблюдений, которое демонстрирует более низкие когнитивные показатели по сравнению с предыдущим поколением, заявил нейробиолог Джаред Куни Хорват.

«Люди, рожденные в период с 1997-го по начало 2010-х годов, набрали меньше баллов по всем показателям. И это несмотря на то, что молодые люди проводят в школе больше времени, чем дети в XX веке», — сказал ученый в ходе доклада в Сенате США.

По его словам, у родившихся с 1997 года наблюдается снижение внимания, памяти, навыков чтения, математики, способности к решению задач и общего уровня IQ. Нейробиолог связывает это с ростом использования цифровых технологий в обучении, включая компьютеры и планшеты.

Исследователи считают, что в процессе эволюции люди научились лучше всего усваивать информацию в личном общении, тогда как подростки проводят с электронными устройствами больше половины всего времени, когда не спят.

При этом зуммера парадоксально уверены в своей сообразительности и гордятся высоким интеллектом, обширными знаниями и широким кругозором, не осознавая, что на самом деле они глупее предыдущих поколений, подчеркнул Хорват.